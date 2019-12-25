Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 16:32

Дубай. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) на западе Афганистана устроили засаду на группу Народного движения за мир и похитили 26 активистов, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

По данным представителя полиции Мохибуллы Мохиба, талибы устроили засаду в провинции Фарах. Боевики остановили колонну из шести автомобилей и отвезли находящихся в них активистов в неизвестное место.

По словам Мохиба, в настоящее время проводится полицейская операция по поиску и освобождению похищенных активистов.

Представитель движения за мир в Афганистане Бисмилла Ватандост в свою очередь заявил, что талибы похитили не 26, а 27 членов движения.

Движение "Талибан" не взяло на себя ответственность за это похищение.

По данным агентства, в октябре талибы похитили шесть активистов движения в восточной провинции Логар, однако отпустили их в тот же день.

Боевики движения "Талибан" ежедневно продолжают осуществлять нападения на афганские и американские войска, отмечает агентство.

1ви ар

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