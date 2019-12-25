Дубай. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) на западе Афганистана устроили засаду на группу Народного движения за мир и похитили 26 активистов, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.
По данным представителя полиции Мохибуллы Мохиба, талибы устроили засаду в провинции Фарах. Боевики остановили колонну из шести автомобилей и отвезли находящихся в них активистов в неизвестное место.
По словам Мохиба, в настоящее время проводится полицейская операция по поиску и освобождению похищенных активистов.
Представитель движения за мир в Афганистане Бисмилла Ватандост в свою очередь заявил, что талибы похитили не 26, а 27 членов движения.
Движение "Талибан" не взяло на себя ответственность за это похищение.
По данным агентства, в октябре талибы похитили шесть активистов движения в восточной провинции Логар, однако отпустили их в тот же день.
Боевики движения "Талибан" ежедневно продолжают осуществлять нападения на афганские и американские войска, отмечает агентство.
1ви ар