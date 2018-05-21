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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 16:46 21.05.2018 - 16:46

Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Боевики радикального исламского движения "Талибан" (запрещено в РФ) сообщили в понедельник о подготовке атак на "вражеские военные центры" в столице Афганистана Кабуле и порекомендовали гражданскому населению города избегать этих районов.

"Во избежание жертв среди мирного населения и для того, чтобы удар пришелся только по вражеским военным силам, мы просим жителей Кабула держаться подальше от военных и разведцентров врага", - цитирует заявление группировки межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

"Мы не хотим смерти даже одного невинного мирного жителя", - отмечается в заявлении.

Издание подчеркивает, что боевики не уточнили, о каких именно центрах идет речь.

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