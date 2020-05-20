Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил о конструктивных встречах с представителями талибов.

"Я провел три конструктивных встречи с муллой Барадаром (Абдул Гани Барадар, заместитель главы радикального движения "Талибан", запрещенного в РФ - ИФ) и членами политической комиссии движения "Талибан". Подчеркнул, что соглашение между США и талибами взаимосвязано: контртеррористические обязательства, внутриафганские переговоры, вывод войск и постепенное сокращение насилия, ведущее к постоянному прекращению огня", - написал Халилзад в своем твиттере.

Он отметил, что в ходе встреч поднял вопрос о пропавших американцах и атаках в провинциях Газни, Хост и Кундуз.

Кроме того, обсуждался приказ президента Афганистана Ашрафа Гани о новом наступлении правительственных войск.

"Что касается насилия, то я сказал талибам, что насилие со всех сторон должно прекратиться. Ни в чем не повинные афганцы слишком много и слишком долго несли на себе издержки этой войны. Талибы заявили о своей приверженности этому соглашению и его осуществлению. Они сказали, что сделают все возможное, чтобы найти наших граждан. Они проконсультируются со своим руководством относительно следующего шага. Дальше - в Кабул", - добавил Халилзад.

Соглашение между США и талибами было подписано 29 февраля в столице Катара Дохе. Оно предусматривало, что перед запуском межафганских переговоров правительство выпустит на свободу пять тыс. талибов, а радикальное движение - тысячу афганских военных. Однако позже правительство заявило о готовности поэтапно освободить до мирных переговоров полторы тыс. талибов. До сих пор ни та, ни другая сторона этих условий не выполнила.

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