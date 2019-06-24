Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 12:16

Дубай. 24 июня. ИНТЕРФАКС - "Талибан" (запрещено в РФ) готово к нападениям на СМИ, если они не прекратят рекламную кампанию, направленную против этого движения, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на представителя "Талибана" Кари Юсуфа Ахмади.

"Если радио, телевидение и другие СМИ не прекратят свои дьявольские действия за неделю, талибы прекратят рассматривать эти организации как СМИ", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

Те СМИ, которые откажутся прислушиваться к талибам, будут рассматриваться как "шпионские вражеские центры, и будут атакованы как военные цели", отметил пресс-секретарь.

"Ни одна из служб СМИ, ни один из журналистов и работников не будет в безопасности", - подчеркнул Ахмади.

Ахмади заявил, что под видом коммерческой рекламы СМИ распространяют контент, оскорбляющий и опорочивающий талибов.

На протяжении многих лет государственные и частные СМИ в Афганистане распространяют оплачиваемую правительством Афганистана рекламу, в которой жителей страны призывают сотрудничать с властями против талибов, отмечает ЭФЭ.

Так, в одном из роликов показана группа мятежников, планирующая заложить бомбу вблизи школы. Женщина с детьми, заметившая это, сообщает о происходящем органам безопасности, и талибов задерживают.

Афганистан считается одной из самых опасных стран для журналистов. В 2018 году в Афганистане погибли 20 работников СМИ, еще 20 получили ранения в результате инцидентов, связанных с их работой.

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