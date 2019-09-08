Этот контент был опубликован 8 сентября 2019 г. 15:26

Дубай. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Американцы в Афганистане понесут еще более значительные потери, чем сейчас, из-за отказа от переговоров, заявил представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид в воскресенье.

"Американцы пострадают более, чем кто бы то ни было, за отказ от переговоров", - говорится в распространенном заявлении "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ).

По его словам, переговоры между сторонами шли достаточно успешно до субботы. На 23 сентября было намечено начало внутриафганского диалога.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отменил запланированную секретную встречу с лидерами "Талибана" из-за теракта в Кабуле, который унес жизни 12 человек, включая одного американского военнослужащего.

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