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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 8:40 28.06.2018 - 08:40

Кабул. 28 июня. ИНТЕРФАКС - В восточной афганской провинции Пактия в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) убит глава уезда Джани Кхел Наим Катавазай, сообщил в четверг местным СМИ пресс-секретарь губернатора региона Мухаммад Рахмон.

По его словам, накануне автомобиль, в котором ехал Н.Катавазай, был расстрелян вооруженными боевиками на мотоциклах, чиновник от полученных ран скончался.

Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за нападение.

ав

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