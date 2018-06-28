Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Кабул. 28 июня. ИНТЕРФАКС - В восточной афганской провинции Пактия в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) убит глава уезда Джани Кхел Наим Катавазай, сообщил в четверг местным СМИ пресс-секретарь губернатора региона Мухаммад Рахмон.

По его словам, накануне автомобиль, в котором ехал Н.Катавазай, был расстрелян вооруженными боевиками на мотоциклах, чиновник от полученных ран скончался.

Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за нападение.

ав

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс