Талибы убили более 20 военных на севере Афганистана

Этот контент был опубликован 1 января 2019 г. 9:55

Дубай. 1 января. ИНТЕРФАКС - Мятежники из движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели серию атак на военнослужащих на севере Афганистана, в результате чего не менее 20 афганских военных погибли, а еще 25 ранены, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на источник в Кабуле.

По их данным, в ночь на 1 января несколько десятков боевиков напали сразу на несколько военных КПП в провинции Сари-Пуль. При этом талибам удалось захватить два КПП. Согласно утверждениям афганских властей, сами боевики тоже понесли ощутимые потери, однако точных данных не приводится.

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