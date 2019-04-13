Этот контент был опубликован 13 апреля 2019 г. 10:14

Дубай. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Семь афганских полицейских погибли в засаде боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация, запрещенная) в провинции Гур на западе Афганистана, сообщает в субботу агентство Associated Press.

По данным агентства, среди погибших числится начальник управления местной полиции. Еще двое сотрудников афганской полиции, а также один мирный житель получили ранения.

Со стороны "Талибана" погибли четверо боевиков.

Боевики напали на полицейский конвой в минувшую пятницу, после чего стороны продолжали перестреливаться в течение нескольких часов.

1тэ ав

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