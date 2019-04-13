Дубай. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Семь афганских полицейских погибли в засаде боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация, запрещенная) в провинции Гур на западе Афганистана, сообщает в субботу агентство Associated Press.
По данным агентства, среди погибших числится начальник управления местной полиции. Еще двое сотрудников афганской полиции, а также один мирный житель получили ранения.
Со стороны "Талибана" погибли четверо боевиков.
Боевики напали на полицейский конвой в минувшую пятницу, после чего стороны продолжали перестреливаться в течение нескольких часов.
1тэ ав