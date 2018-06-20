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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 12:13 20.06.2018 - 12:13

*** Минобороны подтверждает гибель 13 человек

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Дубай/Кабул. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Нападение мятежников из движения "Талибан" (запрещено в России) на два КПП на территории граничащей с Туркменией афганской провинции Бадгис привели к гибели не менее 30 бойцов армии Афганистана, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

По словам главы провинциального совета Бадгис Абдула Азиза Бега, боевики открыли огонь по военным в ночь на среду.

Талибы атаковали находившихся на КПП военных, а затем - и тех солдат, которые прибыли к месту боя в качестве подкрепления. В ходе атаки погибли также несколько боевиков, однако точное число жертв афганским властям неизвестно.

Между тем армия Афганистана подтвердила гибель только 13 солдат в результате атаки талибов в провинции Бадгис.

"Террористы, воспользовавшись объявленным правительством перемирием, минувшей ночью атаковали посты армии в уезде Баламургаб провинции Бадгис, в результате чего погибли 13 и были ранены восемь военнослужащих", - сообщил в среду пресс-центр Министерства обороны Афганистана.

Отмечается, что бой в этом районе продолжается.

В другом сообщении Минобороны говорится, что за прошедшие сутки в различных провинциях страны убито более 50 вооруженных экстремистов.

На прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня с 12 июня по 19 июня в связи с празднованием завершения Рамадана, затем перемирие было продлено до 29 июня.

Лидеры радикального движения "Талибан" заявляли о готовности соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней 15-17 июня.

ав

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