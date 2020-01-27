Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 15:52

Дубай. 27 января. ИНТЕРФАКС - Представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявил, что бойцы этой группировки сбили американский военных самолет в небе над провинцией Газни, сообщает Associated Press.

При этом талибы утверждают, что это привело к гибели "многочисленных" военнослужащих США.

При этом местный журналист, находящийся близ места крушения, сообщил Associated Press, что видел обгоревшие обломки самолета и тела двух человек.

В соцсетях публикуют видео, на которых видны обломки самолета Bombardier E-11A, используемого американской армией. Пользователи соцсетей заверяют, что речь идет именно о разбившемся в понедельник летательном аппарате.

Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.

В Центральном командовании США данные о сбитом именно американском самолете не комментируют. Ранее американские военные заявили, что изучают информации о рухнувшем в Афганистане самолете.

Ранее в понедельник руководство Ariana Afghan Airlines опровергло сообщения о том, что на востоке Афганистана в провинции Газни в понедельник разбился ее самолет.

"Новости, которые были опубликованы в ряде СМИ ... не являются правдивыми, проблем с полетами над Афганистаном не наблюдается", - говорится в заявлении авиакомпания в Facebook.

Ранее представитель губернатора провинции Газни сообщил, что пассажирский самолет компании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в этой провинции.

В свою очередь телеканал Tolo News отмечал, что самолет упал на территории, подконтрольной движению "Талибан".

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