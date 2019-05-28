Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 11:38

Москва/Дубай. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) хотело бы добиться мира, но реализации этой цели мешает ряд препятствий, заявил заместитель лидера "Талибана" по политическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар в Москве на конференции, посвященной 100-летию установления дипотношений между Россией и Афганистаном.

Афганский телеканал "Толо-ньюс" цитирует слова Барадара, что "Исламский Эмират" ("Талибан" - ИФ) хочет мира, но необходимо устранить препятствия на пути к миру".

В свою очередь бывший афганский президент Хамид Карзай, тоже присутствующий на переговорах, заявил о желании Афганистана поддерживать хорошие отношения с Россией.

"Мы, народ Афганистана, ценим старания Россия принять у себя переговоры по достижению мира в Афганистане", - отметил экс-президент.

В феврале в Москве состоялся первый раунд межафганского диалога. В нем приняли участие различные афганские партии и движения, включая представителей движения "Талибан".

Второй раунд диалога, как ожидалось, должен был пройти в столице Катара в середине апреля. Однако в последний момент было объявлено о переносе мероприятия. Тем не менее, во вторник один из лидеров таджикской общины Афганистана Ата Мохамад Нур сообщил на конференции в Москве, что вторая межафганская встреча с участием талибов может пройти в Дохе уже в будущем месяце.

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