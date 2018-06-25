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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 10:49 25.06.2018 - 10:49

Кундуз. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Боевики экстремистского движения "Талибан" (запрещено в России) пытаются захватить в Афганистане уездный центр на границе с Таджикистаном, сообщают в понедельник местные СМИ.

"В ночь на понедельник талибы атаковали правительственные посты на перекрестке Имамуддин, в центре города Имам-Сахиб, в результате чего погибли 10 военнослужащих. Ответным огнем были убит 21 боевик "Талибана", еще 12 экстремистов ранены", - рассказал журналистам начальник управления полиции провинции Кундуз Абдулбаки Нуристани.

По его словам, талибы продолжают попытки захвата этого важного населенного пункта на границе с Таджикистаном, перебрасывая в этот район дополнительные силы из уездов соседней провинции Тахар.

ав

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