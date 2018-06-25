Талибы штурмуют афганский город у границы с Таджикистаном, более 30 человек погибли в боях
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Кундуз. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Боевики экстремистского движения "Талибан" (запрещено в России) пытаются захватить в Афганистане уездный центр на границе с Таджикистаном, сообщают в понедельник местные СМИ.
"В ночь на понедельник талибы атаковали правительственные посты на перекрестке Имамуддин, в центре города Имам-Сахиб, в результате чего погибли 10 военнослужащих. Ответным огнем были убит 21 боевик "Талибана", еще 12 экстремистов ранены", - рассказал журналистам начальник управления полиции провинции Кундуз Абдулбаки Нуристани.
По его словам, талибы продолжают попытки захвата этого важного населенного пункта на границе с Таджикистаном, перебрасывая в этот район дополнительные силы из уездов соседней провинции Тахар.
ав
Интерфакс