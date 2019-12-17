Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 8:09

Гонконг. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Рекордную партию метамфетамина перехватила таможня Гонконга, сообщили журналистам в отделе по борьбе с наркотиками таможенного управления Гонконга.

В ведомстве пояснили, что 110 кг "льда" стоимостью на местном черном рынке в $10 млн поступили в Гонконг из Мексики через Аляску. Груз был упакован в 120 пластиковых контейнерах для еды.

Представители управления отметили, что часть груза предназначалась для сбыта на территории Гонконга, однако основной объем планировалось переправить в другие страны.

Власти Гонконга заявили, что в последнее время в этой части Китая все чаще перехватывают поставки синтетических наркотиков из Мексики.

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