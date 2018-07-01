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Этот контент был опубликован 1 июля 2018 г. 2:08 01.07.2018 - 02:08

Брюссель. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Одно из самых главных достижений Европейского союза - таможенный союз ЕС отмечает в воскресенье, 1 июля, свою 50-летнюю годовщину, объявила в Брюсселе Европейская комиссия.

"Таможенный союз - главное и уникальное достижение. Он позволяет европейцам полностью воспользоваться преимуществами внутреннего рынка при сохранении непрерывности торговых обменов и защите потребителей. Считаю необходимым поблагодарить тысячи людей, которые способствовали этому европейскому достижению в последние 50 лет и продолжают это делать", - заявил по случаю годовщины член Европейской комиссии по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне Пьер Московиси.

Таможенный союз, возникший на основе исторических европейских послевоенных соглашений, начал функционировать в 1968 году, напоминают в Еврокомиссии.

Устранив таможенные пошлины для торговых обменов на пространстве, которое сегодня называется Европейским союзом, таможенный союз стал первым решающим этапом, превратившим ЕС в самое крупное в мире торговое объединение, включающее 28 таможенных администраций, действующих как одно целое, отмечают в Брюсселе.

Еврокомиссия заявляет, что таможенный союз "облегчает постоянно возрастающий объем торговых объемов на мировом уровне: таможни ЕС обеспечили 16% обработки мировой торговой продукции в 2017 году".

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