Лондон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Танкер под британским флагом Stena Impero, который удерживали в иранском порту Бендер-Аббас на протяжении двух месяцев, в пятницу вышел в море и направляется в сторону Порт-Рашида в ОАЭ, свидетельствуют данные мониторинга передвижения судов, на которые ссылается британский телеканал Sky News.

Отмечается, что танкер впервые за прошедшее время передал свои координаты.

При благоприятных погодных условиях и при обычной скорости танкер сможет прийти в ОАЭ уже в течение дня.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1ар

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта