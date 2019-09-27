Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 8:07

Лондон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Танкер под британским флагом Stena Impero, который удерживали в иранском порту Бендер-Аббас на протяжении двух месяцев, в пятницу вышел в море и направляется в сторону Порт-Рашида в ОАЭ, свидетельствуют данные мониторинга передвижения судов, на которые ссылается британский телеканал Sky News.

Отмечается, что танкер впервые за прошедшее время передал свои координаты.

При благоприятных погодных условиях и при обычной скорости танкер сможет прийти в ОАЭ уже в течение дня.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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