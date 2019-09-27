Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 8:12

Лондон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Танкер под британским флагом Stena Impero, который удерживали в иранском порту Бендер-Аббас на протяжении двух месяцев, в пятницу вышел в море и направляется в сторону Порт-Рашида в ОАЭ, свидетельствуют данные мониторинга передвижения судов, на которые ссылается британский телеканал Sky News.

Отмечается, что танкер впервые за прошедшее время передал свои координаты.

При благоприятных погодных условиях и при обычной скорости танкер сможет прийти в ОАЭ уже в течение дня.

Танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, 19 июля был задержан морскими силами Корпуса стражей Исламской революции Ирана за нарушение правил международного судоходства в Ормузском проливе.

Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Ираном и Западом.

Инцидент произошел после того, как власти Гибралтара 4 июля по запросу США задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС.

В середине августа иранский танкер был освобожден. Власти Гибралтара пояснили, что отклонили запрос Вашингтона, поскольку судно не нарушало местные и европейские законы.

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