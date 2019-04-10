Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 20:33

Брюссель. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Кратковременное присутствие британских депутатов в Европароламенте в случае продления срока Brexit не станет проблемой, заявил в среду председатель Европарламента Антонио Таяни.

"Демократия есть демократия. Если Соединенное Королевство будет государством-членом на день выборов (в Европарламент - ИФ), оно выберет своих представителей. То есть британский народ изберет их. Все это меня не беспокоит. Демократия меня никогда не испугает", - заявил А.Таяни на пресс-конференции в Брюсселе.

Он пояснил, что не видит проблемы в том, чтобы британские кандидаты, несмотря на возможность скорого выхода их страны из ЕС, приняли участие в выборах в Европарламент в мае этого года.

"В момент, когда Соединенное Королевство выйдет (из ЕС - ИФ), его представители покинут парламент", - пояснил А.Таяни.

В среду вечером лидеры стран ЕС проводят саммит, на котором рассматривают вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако существует вероятность того, что на саммите выступят за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок.

Тема переноса Brexit стала актуальной, так как в британском парламенте до сих пор не согласовали условия, на которых страна должна выйти из Евросоюза.

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