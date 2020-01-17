Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 17:13

Вашингтон. 17 января. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в пятницу заявил, что у Ирана не должно быть возможности обогащать уран до какого бы то ни было уровня.

"Если мы сможем достигнуть того, чтобы обогащения не было..., то это будет лучшим вариантом", - сказал Хук, выступая в госдепе США.

Хук напомнил, что президент США Дональд Трамп призывал Великобританию, Францию и Германию отказаться от действующей ядерной сделки с Ираном.

"Президент призывал "евротройку" отказаться от ядерной сделки с Ираном и присоединиться к его усилиям по заключению новой сделки, которая, мы в значительной мере уверены, сделает гораздо больше, чтобы сдерживать Иран от получения ядерного оружия, чем иранская ядерная сделка", - сказал он.

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