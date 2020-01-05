Этот контент был опубликован 5 января 2020 г. 12:15

Дубай. 5 января. ИНТЕРФАКС - Министерство иностранных дел Ирана в воскресенье вызвало посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера, чья страна представляет интересы Соединенных Штатов в Иране, в связи с угрозами президента США Дональда Трампа о нанесении нанести удара по иранским объектам, сообщили СМИ.

"Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи выразил решительный протест в связи с угрозами, которые представляют собой нарушение норм международного права", - цитируют СМИ заявление министерства.

Дипломат подчеркнул: "Иран готов ответить на любые угрозы или действия, касающиеся национальной безопасности и территориальной целостности".

В нем отмечается также, что угрозы в отношении культурных объектов Ирана являются военным преступлением.

Как сообщалось, Трамп предупредил в воскресенье, что готов нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.

Коснувшись объектов культурного наследия Ирана, он сказал, что "некоторые выбранные объекты - очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры".

1гк ки

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