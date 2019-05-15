Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 16:10

Дубай. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил в среду, что иранский народ способен нанести поражение США, опираясь на волю, правительство, и мощные вооруженные силы.

"Исламская республика находится на пике обороноспособности, чтобы сдержать любую угрозу. Мы нанесем поражение американскому сионистскому фронту", - цитирует А.Хатами иранское агентство "Мехр".

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на информированные источники, сообщил, что направленная к берегам Ирана авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн"), в среду вошла в Оманский залив.

Кроме того, США распорядились об отзыве из американского посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле весь, персонал, не связанный с выполнением особо важных задач.

"Госдепартамент США приказал всему персоналу правительства США, чье присутствие в посольстве США в Багдаде и консульстве США в Эрбиле не является обязательным, покинуть Ирак", - говорится в сообщении посольства.

Такое решение, отмечает агентство Associated Press, госдеп принимает на фоне возросшей напряженности в отношениях с Ираном. Само посольство не указывает причину решения.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

1кю ар

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