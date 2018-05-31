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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 9:46 31.05.2018 - 09:46

Тегеран. 31 мая. ИНТЕРФАКС-АНИ - Французская Total получила от официального Тегерана два месяца для решения вопроса о непопадании под американские санкции в связи с участием в проекте разработки газового месторождения Южный Парс, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на неназванные источники в иранской нефтяной отрасли.

CNBC не уточняет, с какой даты отсчитывается установленный срок.

Телеканал в то же время сообщает, что в случае, если Total не удастся решить данный вопрос, Иран будет вынужден передать долю французской компании в проекте китайской CNPC.

Total ранее сообщила, что, в соответствии со своими контрактными обязательствами перед иранскими властями взаимодействует с властями США, Франции и ЕС, чтобы добиться специального разрешения (project waiver) на продолжение реализации иранского проекта, несмотря на санкции.

Контракт на освоение 11-й фазы месторождения "Южный парс" был заключен Total и ее китайским партнером PetroChina с иранскими властями в июле 2017 года сроком на 20 лет. Компания напоминает, что документ был подписан в полном соответствии с резолюцией ООН и согласован с властями США и Франции. Total подчеркивает, что данный проект нацелен на поставки газа на внутренний рынок Ирана.

Контролирующая PetroChina корпорация CNPC ранее в мае говорила, что доля Total может перейти к ней, если французская компания будет вынуждена уйти из Ирана.

Total является оператором SP11 и владеет долей 50,1%, CNPC и PetroChina контролируют 30%, иранская PetroPars - оставшиеся 19,9%. Предполагалось, что 11-я фаза обеспечит добычу 2 млрд куб. футов газа или 400 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Проект должен быть реализован в два этапа. Оценочная стоимость первого из них, включающего 30 скважин и две платформы, составляет $2 млрд.

"Южный Парс" - крупнейшее в мире месторождение природного газа.

дк ап вш

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