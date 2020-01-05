Этот контент был опубликован 5 января 2020 г. 12:33

Дубай. 5 января. ИНТЕРФАКС - Иран уже выступил с инициативой о вынесении вопроса об убийстве Соединенными Штатами в Ираке командира иранского подразделения "Кудс" Касема Сулеймани на рассмотрение Совета безопасности ООН, заявил официальной представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"МИД Ирана уже инициировал политические, правовые и международные меры, в том числе на уровне ООН и Совета безопасности", - сказал Мусави на брифинге в воскресенье.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

1гк вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!