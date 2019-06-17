Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 12:19

Дубай. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Вопросы противодействия "американо-израильской угрозе" в регионе обсудили министр информации Ирана Махмуд Алави, курирующий деятельность разведки и других спецслужб, и делегация радикальной палестинской группировки ХАМАС.

По сообщению министерства, со стороны ХАМАСа во встрече приняли участие замглавы шиитской группировки Салах аль-Арури, руководитель внешнеполитической службы Осама Хамдан и член политбюро Хессам Бадран.

"Стороны обсудили пути сдерживания американо-израильской угрозы в регионе, в особенности в отношении Палестины. Они также согласились продолжать такие встречи, чтобы противостоять угрозам, которые исходят от предложенной США "сделки века", - цитируют в понедельник иранские СМИ министерство информации, которое не уточняет, когда и где прошла встреча.

"Сделкой века" называют американский план ближневосточного урегулирования, экономическую часть которого Соединенные Штаты планируют обнародовать на региональной встрече в конце июня в Бахрейне. Палестинцы решили бойкотировать эту встречу.

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