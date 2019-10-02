Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 16:38

Дубай. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Иран и КНР планируют совместное производство военной продукции, сообщил начальник Генштаба вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Мохаммад Багери.

"Мы предпримем ряд шагов для совместного производства оборонной продукции, и наши армии сделают мир более стабильным", - заявил телевидению Гонконга находящийся в Пекине Багери, которого цитируют иранские СМИ.

Военачальник отметил, что пригласил Китай принять участие в совместных с Россией военно-морских учениях в северной части Индийского океана и в Аравийском море.

Иран будет "решительно противостоять" любым попыткам дестабилизировать ситуацию в Персидском заливе, Ормузском проливе или Аравийском море, подчеркнул Багери.

1ак ан

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