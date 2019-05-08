Дубай. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Тегеран не исключает возможности выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если проблема по СВПД будет вынесена на обсуждение Совбеза ООН.
"Иран может выйти из ДНЯО, если проблема по ядерному соглашению будет обсуждаться на Совбезе ООН", - передает в среду телеканал Press TV со ссылкой на источник в окружении иранского президента Хасана Рухани.
Накануне глава комитета парламента Ирана по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что Тегеран должен пересмотреть свое участие в СВПД и в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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1кю ар