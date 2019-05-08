Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 14:53

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Дубай. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Тегеран не исключает возможности выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если проблема по СВПД будет вынесена на обсуждение Совбеза ООН.

"Иран может выйти из ДНЯО, если проблема по ядерному соглашению будет обсуждаться на Совбезе ООН", - передает в среду телеканал Press TV со ссылкой на источник в окружении иранского президента Хасана Рухани.

Накануне глава комитета парламента Ирана по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что Тегеран должен пересмотреть свое участие в СВПД и в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее в среду президент Ирана Х.Рухани сообщил послам стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Иранский президент отметил, что Тегеран предпримет ряд новых шагов в рамках СВПД. "Если же они будут вынесены на рассмотрение СБ ООН, то на это последует жесткий ответ Ирана", -заявил Х.Рухани.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

1кю ар

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