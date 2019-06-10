Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 10:18

Дубай. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Ирана не собираются обсуждать в ходе ближайших встреч с международными партнерами темы, не касающиеся Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

"Европейские официальные лица не могут комментировать иранские вопросы, не касающиеся ядерного соглашения", - заявил он.

В настоящее время в Иране с визитом находится министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Накануне в ходе визита в ОАЭ он назвал "проблемной" ракетную программу Ирана. Также на этой неделе Иран посетит, как ожидается, премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Визит состоится в среду.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!