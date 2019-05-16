Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 16:09

Токио. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Иран не намерен вступать в переговоры с США после того, как они вышли из соглашения по иранской ядерной программе и восстановили антииранские санкции, заявил японским СМИ глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Нет, возможности для переговоров нет", - сказал министр в ходе визита в Японию.

При этом он назвал США "хулиганом", который пытается навязывать свои условия другим странам.

"Допустим, у нас есть хулиган, который стоит на перекрестке, и говорит всем: "Если ты не перейдешь дорогу на красный свет, то я изобью тебя". Именно это США и говорят им (остальным странам - ИФ)", - объяснил министр.

В то же время Зариф раскритиковал страны Европы и Японию за то, что на словах они поддерживают соглашение по иранской ядерной программе, а на самом деле признают американские санкции против Ирана и не предпринимают действий для спасения соглашения.

Кроме этого, Зариф упомянул, что ранее Иран планировал организовать обмен иностранных заключенных, находящихся в иранских тюрьмах, на заключенных-иранцев из тюрем США, ФРГ и Австралии. Однако, по словам министра, США выдвинули предварительные условия для обмена, и теперь речь об этой сделке не идет.

Агентство "Киодо" напоминает, что ранее Зариф провел переговоры с японским коллегой Таро Коно и с премьер-министром Японии Синдзо Абэ

В соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за нее.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.

Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

8 мая 2019 года стало известно, что Тегеран в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций прекращает выполнять некоторые свои обязательства по сделке.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским участникам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.

1аю ар

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