Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 9:48

Дубай. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани во вторник заявил, что иранские власти не намерены разворачивать военные действия против других стран.

"Иран не будет вести войну против какого-либо народа", - сказал Рухани в эфире национального телевидения.

"Несмотря на усилия американцев в регионе, а также на их желание разорвать наши связи со всем миром и держать Иран в изоляции, все они оказались безуспешными", - добавил он.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Вашингтон возложил ответственность за этот инцидент на Иран, однако в Тегеране отрицают обвинения.

1тэ ар

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