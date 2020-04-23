Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 12:12

Дубай. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Тегеран жестко ответит на любое действие США в отношении как военных кораблей, так и гражданских судов Ирана, заявил в четверг в эфире иранского телевидения командующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами.

По его словам, он отдал приказ отвечать на действия любого военного корабля США в случае создания угрозы иранским военным кораблям или другим судам.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что отдал распоряжение ВМС США наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать активности американских кораблей в море. "Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Трамп в Twitter.

Американские военные заявили в прошлую среду, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными".

В ответ в ВМС иранского Корпуса стражей Исламской революции подчеркнули, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.

1ар ан

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