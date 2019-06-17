Тегеран объявил об очередном сокращении обязательств по соглашению о ядерной программе
Дубай. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащеного урана 27 июня, сообщил в понедельник в эфире государственного телевидения пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди.
По его словам, Иран также намерен наращивать темпы обогащения урана.
(ПОСЛЕДУЕТ)
1ар де
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