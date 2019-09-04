Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 0:48

Дубай. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство иностранных дел Ирана осуждает Вашингтон за расширение санкций в отношении страны, а также заявление спецпредставителя госдепартамената США по Ирану Брайана Хука.

"Активизация враждебных комментариев и отчаянные меры, самой нелепой из которых было вознаграждение за измену и шпионаж, являются мерами от отчаяния и разочарования для нацеливания на иранскую нацию", - говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, опубликованном на сайте ведомства.

"Однако такие меры, как обычно, ни к чему не приведут и добавят темных моментов в историю их (США - ИФ) лживого обращения с иранцами, в то время как они, безусловно, должны будут когда-нибудь нести ответственность за свои меры", - добавил пресс-секретарь.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США предлагают награду до $15 млн тому, кто поможет срыву финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Он уточнил, что средства выделяются госдепом в рамках программы по борьбе с терроризмом.

"Сегодняшнее объявление носит исторический характер: это первый раз, когда США предлагают вознаграждение за информацию, которая подорвет финансовые операции государственного учреждения. Мы предприняли такой шаг, потому что КСИР действует в большей степени как террористическая организация, нежели правительственная", - подчеркнул спецпредставитель.

Хук напомнил, что в апреле США внесли КСИР и "Аль-Кудс" в списки террористических организаций, что ставит эти структуры на одну доску с организациями, которые поддерживают - "Хезболла" и ХАМАС.

Кроме того, Минфин США в среду объявил, что вносит в санкционные списки, связанные с Ираном, 16 компаний и 9 физических лиц, а также 6 танкеров.

Согласно пресс-релизу ведомства, санкции вводятся в связи с причастностью этих структур и лиц, по версии Вашингтона, к террористической деятельности.

Попавшие под санкции компании зарегистрированы в Иране, Ливане, Сирии, ОАЭ, Индии, Сингапуре, а физические лица являются гражданами Ирана, Индии и Ливана.

Среди танкеров, оказавшихся под санкциями, четыре ходят под флагом Ирана. Еще один - под флагом Панамы, и еще - Федерации Сент-Китс и Невис.

1вз бм

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