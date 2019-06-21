Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 14:55

Дубай. 21 июня. ИНТЕРФАКС - В Тегеране опровергли сообщения о том, что США якобы предупредили руководство Ирана о готовящейся американской атаке в ответ за сбитый беспилотник.

"Сообщения о послании президента Дональда Трампа лидеру Ирана о "неминуемой атаке" безосновательны", - заявил высокопоставленный представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана, которого цитирует иранский телеканал "Пресс ТВ".

Ранее в пятницу прошли сообщения, что Трамп направил через Оман верховному лидеру Ирана аятолле Али Хамаени послание с предупреждением о предстоящей атаке. При этом президент заявил, что хочет не войны, а переговоров с Ираном.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом в воздушном пространстве Ирана американском беспилотнике. Американская сторона сначала отрицала этот факт, но затем заявила, что сбитый беспилотник находился над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана". Вслед за этим появились сообщения, что дислоцированным в регионе американским военным был отдан приказ нанести ограниченный удар по Ирану, но что в последний момент приказ был отозван.

1ак ан

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