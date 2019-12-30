Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 9:30

*** Иран, РФ, КНР договорились о ежегодных военно-морских маневрах

Дубай. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Власти Ирана намерены продолжать военно-морские учения, и, расширяя их географию, провести маневры в будущем в Каспийском море при участии стран региона, заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади.

"Командир ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что страна (Иран - ИФ) намеревается организовать совместные военные учения в Каспийском море и с региональными странами - по итогам недавних успешных учений с Россией и Китаем в Индийском океане и в Оманском заливе", - сообщает агентство "Мехр".

Выступая на телевидении накануне вечером, Ханзади подчеркнул, что Иран, Россия и Китай договорились проводить военно-морские учения каждый год.

"Мы намерены добиться коллективной безопасности, и с этой целью мы приглашаем региональные государства присоединиться к нам", - прибавил командующий.

"Угрозы для Персидского залива нет, кроме присутствия иностранных сил, таких как США, которые ставят под удар безопасность региона", - также заявил он.

"Мехр" напоминает, что накануне завершились военно-морские учения с участием Ирана, РФ и КНР.

В минувший четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила на брифинге в Москве, что эти учения направлены на поддержание в регионе безопасности. "Мы осуществляем нашу деятельность открыто, легально, на законных основаниях. Мы занимаемся вопросами по поддержанию стабильности в регионе, безопасности, борьбы с терроризмом", - сказала Захарова.

Учения готовились давно и не связаны с усилением активности США в регионе, заявил 5 декабря посол Ирана в Москве Мехди Санаи. "Этот план уже готовился несколько месяцев назад. По нему было принято решение", - сказал он на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

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