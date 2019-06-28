Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 16:17

Вена. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Иран на встрече в Вене заявил о приверженности Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"Иран заявил, что намерен оставаться в сделке. Считаю, что это очень важно, мы это поддерживаем", - сказал Фу Цун журналистам по итогам встречи.

По его словам, другие участники заседания совместной комиссии по СВПД выразили желание и намерение представлять Ирану экономические стимулы, которые предусмотрены за исполнение страной СВПД.

"Все страны выразили сожаление решением США о выходе, а также введённые санкции, в особенности политику максимального давления", - сказал представитель МИД КНР.

1ва де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!