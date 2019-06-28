Вена. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Иран на встрече в Вене заявил о приверженности Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
"Иран заявил, что намерен оставаться в сделке. Считаю, что это очень важно, мы это поддерживаем", - сказал Фу Цун журналистам по итогам встречи.
По его словам, другие участники заседания совместной комиссии по СВПД выразили желание и намерение представлять Ирану экономические стимулы, которые предусмотрены за исполнение страной СВПД.
"Все страны выразили сожаление решением США о выходе, а также введённые санкции, в особенности политику максимального давления", - сказал представитель МИД КНР.
1ва де