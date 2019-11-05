Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 17:00

*** Иран проинформировал МАГАТЭ о решении возобновить деятельность на заводе Фордо

Берлин. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Иран возобновит обогащение урана на заводе Фордо, просит прибыть туда инспекторов МАГАТЭ, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на письмо Ирана, направленное МАГАТЭ.

Иран пообещал, что в среду работы на заводе Фордо начнутся с наполнения газом центрифуг.

"В МАГАТЭ было направлено официальное письмо, в котором объявляется, что наполнение гексафторидом урана центрифуг в Фордо начнется завтра. МАГАТЭ попросили направить инспекторов, чтобы отслеживать процесс", - говорится в заявлении постпредства Ирана при международных организациях в Вене.

Это нарушение станет самым серьезным отклонением от условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного Ираном и "шестеркой" международных посредников в 2015 году, отмечает Bloomberg.

Решение по Фордо - четвертый шаг Ирана по сокращению ядерных обязательств, рассказал ранее президент Ирана Хасан Рухани. В Фордо у Ирана есть 1044 центрифуги, подчеркнул Рухани.

Рухани отметил, что четвертый этап сокращения обязательств Ирана можно отменить, как и три предыдущих, если оставшиеся участники СВПД "исполнят свои обязательства". Иран желает, чтобы европейские страны обеспечили ему возможность торговать нефтью, а также воспользоваться экономическими преимуществами, обещанными в рамках СВПД, отмечает Bloomberg.

Иран планомерно сокращает свои обязательства по СВПД с тех пор, как США в 2018 году вышли из СВПД восстановили санкции, снятые с Тегерана в рамках ядерной сделки.

8 мая 2019 года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД, дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

7 сентября Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД по иранской ядерной программе.

В Иране сообщали, что третий этап сокращения обязательств подразумевает полную отмену со стороны Ирана любых ограничений на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также он сказал, что Тегеран имеет право довести уровень обогащения урана до 20%. Но при этом он уточнил, что Иран в данный момент не намерен возобновлять обогащение урана на 20% и вместо этого сосредоточится на увеличении запасов урана, обогащенного на 4,5%.

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