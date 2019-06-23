Этот контент был опубликован 23 июня 2019 г. 12:54

Дубай. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Любой конфликт с Ираном повлечет непредсказуемые последствия для региона и поставит под удар американские войска, сообщил в воскресенье командующий совместными операциями вооруженных сил Исламской республики генерал-майор Голямали Рашид.

"Если случится война, ее масштабы и продолжительность будут непредсказуемыми", - цитирует слова Рашида иранское агентство Фарс.

Он отметил, что "администрация Трампа должна ответственно отнестись к защите жизней американских солдат".

Отношения между Вашингтоном и Тегераном еще больше обострились ранее на этой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. При этом США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили самолет, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

1ар де

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