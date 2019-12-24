Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 20:41

Дубай. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Тегеран приветствует любые шаги по урегулированию региональных споров, заявил в беседе с послом Китая в Тегеране Чан Хуа директор стратегического совета по внешним связям при МИД Ирана Камаль Харрази, его слова приводит в пятницу телеканал PressTV.

Иранский дипломат подчеркнул, что политика Ирана основана на независимости от других держав, потому военное присутствие США в регионе вызывает опасения.

Харрази считает, что Россия и Китай предприняли успешные усилия, чтобы не допустить срыва ядерной сделки между Ираном и крупнейшими мировыми державами после того, как из СВПД вышли США.

"К сожалению, односторонний выход США из этого ядерного соглашения поставил под угрозу ее существование", - отметил Харрази.

Отношения между США и Ираном ухудшились после того, как в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД, а затем восстановил американские санкции в отношении Ирана.

Напряженность возросла после того, как Иран сбил американский военный беспилотник, а США обвинили Иран в причастности к нападению на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

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