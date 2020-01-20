Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 12:44

Дубай. 20 января. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в понедельник не исключил, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если Евротройка поднимет тему нарушений ядерного соглашения в Совете Безопасности ООН, сообщает в понедельник агентство "Мехр".

"Если европейцы предпримут еще один шаг (в СБ ООН - ИФ), то Иран рассмотрит вопрос о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия в соответствии с письмом иранского президента, датированным маем 2019 года", - заявил Зариф.

"Если европейцы продолжат играть в политические игры, у нас будет много опций", - добавил иранский дипломат.

Германия, Франция и Великобритания объявили на прошлой неделе, что запускают механизм по урегулированию споров в рамках СВПД.

Ранее в ЕС заявляли, что механизм по урегулированию разногласий включается, когда "все другие каналы консультаций по санкциям или ядерным позициям не дадут никакого результата" для урегулирования проблем. Механизм может быть включен по требованию любого участника СВПД. Для такого решения не требуется консенсуса.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году президент США Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД. В январе Иран объявил о пятом, окончательном шаге по отходу от договоренностей по СВПД.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!