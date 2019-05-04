Этот контент был опубликован 4 мая 2019 г. 11:01

Дубай. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Европейским странами не следует ограничиваться лишь политической поддержкой ядерного соглашения, заключенного с Ираном, заявил иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"Им следует выйти из тени и компенсировать наносимый (санкциями США - ИФ) урон", - приводят его слова в субботу иранские СМИ.

В частности, по его словам, иранская сторона хочет понять, способен ли платежный механизм INSTEX, об учреждении которого объявлял ряд стран ЕС, реально помогать торговле с Ираном в условиях американских ограничительных мер. Как сообщалось, цель данного механизма - как раз помогать компаниям торговать с Ираном, невзирая на санкции Вашингтона.

"Учреждение INSTEX само по себе - хорошая инициатива. Но нужно увидеть на практике, способна ли она компенсировать урон от американских санкций", - заявил иранский дипломат.

В пятницу в госдепе объявили, что власти США могут ввести санкции в случае попытки расширения АЭС "Бушер", а также за вывоз из Ирана обогащенного урана в обмен на урановую руду.

"С 4 мая помощь в расширении иранской АЭС "Бушер" за пределы уже существующего реакторного блока может спровоцировать санкции. Кроме того, передача обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду тоже может привести к санкциям", - говорится в заявлении госдепартамента США.

В нем поясняется, что такие меры призваны усилить ограничения, касающиеся иранской ядерной программы.

В США также призывают Тегеран "прекратить всю деятельность, угрожающую режиму нераспространения, в частности - обогащение урана. Мы не намерены терпеть действия, которые помогают продолжать проведение такого обогащения. Также мы больше не будем допускать хранение в Иране тяжелой воды, произведенной сверх существующего лимита".

В госдепе отмечают, что глава ведомства Майк Помпео принял меры, которые позволят "продолжить проекты, ограничивающие способность Ирана возродить ядерную программу, над которой он работал в прошлом".

В то же время Госдепартамент сообщил, что на 90 дней продлеваются ранее введенные исключения из санкций за не связанную с распространением ядерного оружия деятельность на объектах в Араке, Фордо и Бушере.

Ранее в администрации президента США Дональда Трампа приняли решение о выходе из ядерного соглашения, заключенного Ираном с "шестеркой" международных посредников. После этого Вашингтон взял курс на усиление санкционного давления на Тегеран.

1во пч

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