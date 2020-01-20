Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 10:03

Тегеран. 20 января. ИНТЕРФАКС - Иран прорабатывает новый шаг по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки, заключенной в 2015 году, сообщает в понедельник агентство "Мехр" со ссылкой представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

По его словам, Иран предпримет новый и "более эффективный" шаг, если европейские страны так и не выполнят свои обязательства в рамках сделки. Агентство не уточняет, в чем может заключаться шаг, который планирует предпринять Иран. В январе Тегеран уже объявлял, что он предпринимает окончательной шаг по сокращению обязательств.

Иран открыт к переговорам с ЕС по будущему Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке, однако он не согласится ни на какие альтернативные предложения со стороны ЕС или США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Мусави.

Комментируя решение европейских стран по запуску механизма по урегулированию споров в рамках СВПД, Мусави отметил, что у него нет "юридической значимости".

Германия, Франция и Великобритания объявили на прошлой неделе, что запускают механизм по урегулированию споров в рамках СВПД.

Ранее в ЕС заявляли, что механизм по урегулированию разногласий включается, когда "все другие каналы консультаций по санкциям или ядерным позициям не дадут никакого результата" для урегулирования проблем. Механизм может быть включен по требованию любого участника СВПД. Для такого решения не требуется консенсуса.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году президент США Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД. В январе Иран объявил о пятом, окончательном шаге по отходу от договоренностей по СВПД.

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