Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 13:55

Дубай. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Новые санкции США против Ирана вряд ли окажут на страну какое-либо влияние, заявил в понедельник представитель иранского МИД Аббас Мусави, чьи слова приводят западные СМИ.

"Мы действительно не знаем, что это будет... и не считаем, что у них будет какое-либо влияние", - сказал Мусави, отметив, что за последние 40 лет, вероятно, США применили к Ирану все возможные санкции.

В свою очередь, глава МИД Ирана Джавад Зариф, обвинил США в том, что их санкции против Ирана мешают международному сотрудничеству в борьбе с наркотиками.

"Введение санкций и односторонних мер мешает международному сотрудничеству, в особенности в вопросе борьбы с наркотиками", - сказал Зариф, чьи слова приводит агентство ЭФЭ.

США намерены в понедельник ввести дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп. При этом он добавил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем чем раньше, тем лучше", но не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

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