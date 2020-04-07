Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 14:12

Дубай. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Тегеран в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 хочет от США не демонстративных жестов поддержки, а отмены ограничений на торговлю нефтью, заявил во вторник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Иран богат людьми и природными ресурсами. Мы не нуждаемся в благотворительности от (президента США - ИФ) Дональда Трампа, который вынужден покупать аппараты для искусственной вентиляции легких из источников, против которых он ранее ввел санкции", - написал он в Twitter.

"Чего мы хотим от него, так чтобы он прекратил мешать Ирану продавать нефть и другие товары, и покупать то, что ему нужно, производить и получать платежи", - отметил министр.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон предлагал помощь Тегерану, и что он не намерен мешать поставкам медикаментов в Иран. В ответ президент Ирана Хасан Рухани назвал ложью готовность Вашингтона помочь Тегерану в преодолении ситуации с COVID-19 и заявил, что страна не нуждается в помощи от США.

Между тем стало известно, что у еще 11 депутатов меджлиса (парламента) Ирана обнаружен коронавирус. Ранее COVID-19 нашли еще у 23 депутатов. Зараженным коронавирусом оказался и председатель меджлиса Али Лариджани.

Ранее иранские СМИ сообщали, что в Иране постепенно снижается как прирост заразившихся COVID-19, так и случаев летального исхода.

С начала вспышки эпидемии в Иране диагностировано 62 589 инфицированных, 3872 заболевших скончались. В критическом состоянии находятся около 4 тыс. человек.

Между тем, по данным Минздрава, более 27 тыс. заразившихся выздоровели.

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