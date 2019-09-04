Ставрополь/Ростов-на-Дону. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Найдены тела летчиков штурмовика Су-25УБ, который во вторник потерпел крушение на Ставрополье, найдены, сообщили "Интерфаксу" в военной прокуратуре по Южному федеральному округу.
"Обнаружены тела в самолете", - сказал представитель прокуратуры.
Осведомленный источник "Интерфакса" добавил, что работы на месте крушения штурмовика продолжаются.
"Пока все фрагменты воздушного судна не будут извлечены, работы продолжаются. Прилегающая территория оцеплена", - сказал собеседник агентства.
Минобороны РФ сообщило 3 сентября, что при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию военный самолет Су-25УБ.
Источник "Интерфакса" также сообщал, что перед ЧП со штурмовиком была потеряна связь.
***/ Есл/Амб мф