Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 12:03

Ставрополь/Ростов-на-Дону. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Найдены тела летчиков штурмовика Су-25УБ, который во вторник потерпел крушение на Ставрополье, найдены, сообщили "Интерфаксу" в военной прокуратуре по Южному федеральному округу.

"Обнаружены тела в самолете", - сказал представитель прокуратуры.

Осведомленный источник "Интерфакса" добавил, что работы на месте крушения штурмовика продолжаются.

"Пока все фрагменты воздушного судна не будут извлечены, работы продолжаются. Прилегающая территория оцеплена", - сказал собеседник агентства.

Минобороны РФ сообщило 3 сентября, что при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию военный самолет Су-25УБ.

Источник "Интерфакса" также сообщал, что перед ЧП со штурмовиком была потеряна связь.

***/ Есл/Амб мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!