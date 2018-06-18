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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 12:35 18.06.2018 - 12:35

Лондон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Британская полиция инициировала расследование по факту гибели трех человек, которые, вероятно, попали под колеса пригородного поезда близ района Брикстон на юге Лондона, сообщает в понедельник британская газета "Гардиан" со ссылкой на местную транспортную службу.

"Мы усиленно работаем над тем, чтобы понять, что произошло, и как именно эти три человека погибли на железнодорожных путях. В настоящее время мы не можем точно объяснить, как произошла их гибель, и проводим несколько срочных допросов", - приводит издание слова сотрудника службы Гэри Ричардсона.

При этом он призвал всех, кто мог быть свидетелем произошедшего, предоставить имеющуюся у них информацию.

"Мои мысли - с семьями и друзьями погибших трех человек", - добавил Г.Ричардсон.

В связи с инцидентом движение поездов приостановлено в этом районе британской столицы.

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