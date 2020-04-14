Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 11:08

Париж.14 апреля. ИНТЕРФАКС - Телеобращение президента Франции Эмманюэля Макрона в понедельник вечером посмотрело рекордное количество телезрителей, сообщают французские СМИ.

За выступлением французского лидера следили 36,7 млн французов, что составляет 94,4% телезрителей во Франции, у которых были включены телевизоры во время телеобращения.

Представитель французской компании Mediametrie, отслеживающей данные телеаудитории, сообщил, что "это абсолютный рекорд" для выступлений Макрона.

Его предыдущее обращение к согражданам 16 марта посмотрели примерно на 1 млн человек меньше - 35,3 млн телезрителей.

Накануне Макрон объявил о продлении до 11 мая ограничений на передвижение в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса.

"В итоге мы победим. Однако нам придётся несколько месяцев жить с этим вирусом", - сказал он в ходе обращения к нации.

Президент Франции напомнил, что ведётся работа как над вакциной, так и над максимально эффективными способами лечения. Сроков завершения этих работ президент не назвал. "Я тоже задаюсь этим вопросом", - сказал Макрон, говоря о том, когда Франция окончательно победит коронавирус, и жизнь полностью вернётся в прежнее русло.

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