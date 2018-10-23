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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 11:46 23.10.2018 - 11:46

*** Эрдоган назвал произошедшее "диким убийством"

Стамбул. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Тело саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, погибшего в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, еще не нашли, рассказал во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чье выступление транслировали западные телеканалы.

"Тело Дж.Хашкаджи все еще не найдено. Почему?", - спросил президент, выступая в парламенте Турции.

"Все информация, улики, указывают на то, что убийство Джамаля Хашкаджи было диким и жестоким", - отметил Р.Т.Эрдоган.

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ Саудовской Аравии 20 октября, ссылаясь заявление генпрокурора страны, сообщили, что Дж.Хашкаджи погиб после драки, возникшей с сотрудниками генконсульства. В рамках расследования уже задержаны 18 человек. Власти Саудовской Аравии заявляют, что хотят установить правду и привлечь виновных к ответственности.

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