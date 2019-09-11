Лондон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Самолет м телом экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе, в среду приземлился в аэропорту Хараре, сообщает агентство Associated Press.
Тело бывшего главы государства доставили в столицу Зимбабве из Сингапура, где Мугабе проходил лечение и скончался ранее в сентябре. На борту самолета также находится супруга экс-президента Грейс Мугабе и другие члены его семьи.
Ожидается, что в аэропорту воздушное судно будет встречать нынешний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
Между тем, агентство отмечает, что пока не известно, где именно похоронят Мугабе.
6 сентября стало известно, что Мугабе скончался в возрасте 95 лет в Сингапуре после продолжительной болезни.
В 1980 году Мугабе одержал победу на выборах и стал премьера страны. На этом посту он пробыл до 1987 года. Затем он сам упразднил этот пост, изменив конституцию, и назначил себя президентом страны. Должность президента Зимбабве он занимал на протяжении 30 лет.
В ноябре 2017 года он покинул высший пост после того, как его отставки потребовали члены правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ). На тот момент Мугабе было 93 года. Пост президента занял бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
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