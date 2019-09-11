Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 15:55

Лондон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Самолет м телом экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе, в среду приземлился в аэропорту Хараре, сообщает агентство Associated Press.

Тело бывшего главы государства доставили в столицу Зимбабве из Сингапура, где Мугабе проходил лечение и скончался ранее в сентябре. На борту самолета также находится супруга экс-президента Грейс Мугабе и другие члены его семьи.

Ожидается, что в аэропорту воздушное судно будет встречать нынешний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Между тем, агентство отмечает, что пока не известно, где именно похоронят Мугабе.

6 сентября стало известно, что Мугабе скончался в возрасте 95 лет в Сингапуре после продолжительной болезни.

В 1980 году Мугабе одержал победу на выборах и стал премьера страны. На этом посту он пробыл до 1987 года. Затем он сам упразднил этот пост, изменив конституцию, и назначил себя президентом страны. Должность президента Зимбабве он занимал на протяжении 30 лет.

В ноябре 2017 года он покинул высший пост после того, как его отставки потребовали члены правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ). На тот момент Мугабе было 93 года. Пост президента занял бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

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