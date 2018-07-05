Тель-Авив предупредил, что нанесет удар по сирийской армии, если она войдет в демилитаризованную зону на границе с Израилем
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Иерусалим. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан предупредил, что еврейское государство атакует сирийские вооруженные силы, если они будут переведены в демилитаризованную зону на границе с Израилем, сообщает в четверг сайт израильской газеты "Едиот Ахронот".
"Мы должны подтвердить и сделать все, чтобы прояснить в отношениях с Россией и правительством Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ), что мы не приемлем вооруженного присутствия режима Асада в районах, которые должны быть демилитаризованными", - сказал Г.Эрдан изданию "Едиот Ахронот".
Отвечая на вопрос, готов ли Израиль принять превентивные меры против сирийских военнослужащих, министр сказал: "Да, однозначно".
В качестве примера он привел удары, совершенные за последние месяцы израильской военной авиации по сирийским объектам, которые как полагали власти Израиля, использовались иранцами для атак на Израиль.
1кю ар де
Интерфакс