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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 18:32 29.06.2018 - 18:32

Москва/Лондон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Тема российского вмешательства в президентские выборы в США используется для разрушения российско-американских отношений, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это - вопрос, который используется для разрушения российско-американских отношений", - сказал С.Лавров в интервью британскому телеканалу "Канал 4".

Министр рассказал о том, что на одной из встреч попросил бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона поделиться с российской стороной "неопровержимыми доказательствами" российского вмешательства в президентские выборы в США, на что глава американского внешнеполитического ведомства ответил отказом.

"Он сказал, что мы не можем вам их предоставить, мы не можем скомпрометировать наши источники. И ваши спецслужбы все знают и спрашивайте у них", - отметил С.Лавров.

"Это способ решать серьезные вопросы? Отвечать так, как он (Р.Тиллерсон - ИФ) это сделал, - это незрелое и детское поведение", - подчеркнул российский министр.

С.Лавров также назвал "смехотворными" утверждения о том, что Россия решила "будущее величайшей страны на Земле посредствам некого интернет-агентства".

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